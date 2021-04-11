呼吸，是一項調控「風」的藝術。與人體有關的地水火風四大元素，我們若能掌握得越到位，想要維持健康，就變得簡單許多！來自預防醫學專科洛桑加參醫師，在《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》一書中提到，他因來自西藏，從小吸取高原上稀薄空氣，體會人在「缺乏」時，往往更容易深刻體會到「擁有」的珍貴。洛桑醫師指出，任何氧氣都是大自然賜與的珍貴禮物，容不得絲毫揮霍。因此，人們可以時常帶著感謝的心情呼吸，去「品嘗」空氣的氛圍。下雪時凜冽冰涼的空氣、春暖花開時芬芳馥郁的空氣、室內夾雜奶茶和食物香氣的空氣，各有各的美妙。靜下心，放慢呼吸速度，就是健康長壽的鑰匙。以下是重點書摘：

●品嘗空氣，感謝還能呼吸

有時候我將眼睛閉起來，悠哉緩慢的深呼吸，觀想紅血球將氧氣送往身體每個角落。學醫時念過解剖學，這樣的觀想，因而變得有趣許多。每個微循環都顧到了，不但全身感覺十分舒暢，這樣做之後，大腦也好像重新開機一樣，思慮清晰，還經常會有好點子。

現在有很多設計師、藝術家、科研人員，在腸枯思竭時，都會去自己的祕密基地練習正念呼吸，去數、去覺察、去意識到風在身體裡一進一出，刷新身心靈，只需短短幾分鐘。

還有那些最頂尖的運動選手，他們也幾乎都是呼吸的大師，不管是吸氣吐氣還是閉氣，都特別厲害。

看到這裡，不如來測試一下自己的肺活量如何？先大大吸飽一口氣，計時開始，測量自己能憋氣多久。超過三十秒就OK，狀態比較好的肺能輕鬆超過一分鐘，倘若低於十五秒，就要加強注意肺部疾患的問題。至於呼吸大師，他們的單位不是以秒計，而是用分鐘來算的。

訓練有素的潛水高手很會把氧氣壓縮進肺裡，如同鯨魚一般，吸一口能撐很久，目前水下憋氣最佳紀錄是二十四分鐘，不過這是在靜止的狀態下量測。若是邊活動邊憋氣，韓國濟州島的海女可是受聯合國教科文組織認證的佼佼者。這群被列為非物質文化遺產的超強女性，就算到了六、七十歲水下憋氣還能超過兩分鐘，連我這個天生肺活量就比較大的西藏人，都自嘆弗如。

●切換腦波，強化呼吸效率

為什麼能憋那麼久？除了平常訓練有素外，專門破世界紀錄的潛水高手們在水下還能令自己進入一種愉悅安詳的靜心狀態，這跟我在靜坐時的狀態十分類似。我明顯能感覺到，在持咒與念經的時候，我呼吸的效率要比平時高出許多。因為腦波切換的緣故，當人順利進入靜心狀態時，身體的各項消耗都是極少的，氧氣，當然也能省省地用。

你以為煩惱、焦躁，或是對著人生氣沒什麼損失嗎？損失可大了！先不管你在這些情緒下所做出的錯誤決定讓自己蒙受多少實質上的損失。至少，你已經把氧氣給大把大把浪費掉了。喔對了，還有維他命C，人在巨大壓力下，維他命C消耗的也特別快。

●減少不必要的浪費，節能樂活

想讓自己活得更輕鬆愉快？那就來減少不必要的浪費吧！如果你的存在，所需不多，那你肯定能活得比從前任何一個時刻，都來得自由輕鬆。如果能用吸進的空氣來點亮大腦、做一些有意義的事，那何苦把這些空氣白白浪費掉？減化需求、降低妄念與雜念的干擾，你吸進去的氧氣，將有更好的用處。

現在，就來感受一下，不浪費任何氧氣，好好呼吸的感覺，有多麼美好。首先，找個舒服的地方坐好。慢慢地吸氣，盡量讓整個肺部、腹部如同氣球一般飽滿。接著，先憋一會，等到憋不住時，再用最慢的速度把它緩緩吐掉。

剛開始你專注在呼吸上就好。如此反覆練習幾次。要不要數次數都無所謂。如果你發現數息能幫助你專心，那麼數息也是個好方法。

接著再加入觀想。我經常觀想的是藥師佛、文殊菩薩、綠度母。你可以觀想與你最相應的神佛，或是一個你景仰尊敬的對象。也可以是一個令你感到舒服放鬆的場景，比方說屋久島的老杉與青苔森林、有彼得兔出沒的美麗湖區、峰峰相連到天邊的雪山群，這些都很好。

人體消耗最多氧氣的器官是腦，而利用觀想美麗的人事物來節約大腦的氧氣用量，是很高明的策略。創意工作者、呼吸大師、運動員、瑜伽士……還有你，都能成為這個方法的受益人。

請經常做呼吸練習，直到深、靜、細、勻的呼吸，成為你的日常。掌握了呼吸、掌握了風，你也能更好地掌握健康、掌握命運，甚至改變自己急躁不安的習性，變成更好的一個人。

《簡單豐足--減法養生的52個關鍵字》書封。(圖/時報出版提供)

(中時新聞網)