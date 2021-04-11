通霄白沙屯拱天宮一年一度媽祖進香遶境活動，將在11日深夜子時展開，中午廟前就已擠滿信眾。

蔡英文致贈給廟方「善緣必應」牌匾。（謝明俊攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖將於11日深夜子時展開今年進香遶境活動，總統蔡英文提前於下午3點到拱天宮參拜，除了向媽祖上香敬拜，並由蔡英文親手將媽祖神像請出神龕，隨後替致贈給廟方的「善緣必應」牌匾揭幕，蔡英文稍後致詞時，對於目前國內面臨疫情及限水，都希望民眾共體時艱，共度難關，蔡英文並希望在通霄拱天宮設立宗教園區，讓媽祖精神發揚光大。

通霄白沙屯拱天宮媽祖一年一度的進香遶境活動，將在11日深夜子時登轎出發，包括後龍山邊媽祖也會同轎參與進香遶境，這次進香活動有破紀綠的7.8萬名信徒報名，參與8天7夜的進香活動，預訂將在16日抵達北港朝天宮，至19日回到拱天宮。

拱天宮進香活動從10日起，就有信徒進駐香客大樓打地鋪等候，11日上午陸續有信眾開車或是搭乘火車來到拱天宮，拱天宮前的台1線及台61線西濱快速道路，從中午就開始出現人流車潮，警方在周邊重要路口布署交通管制警力，全力疏導車流。

拱天宮前方及周邊道路，不到1點就塞滿了參拜人潮，拱天宮內外更是擠滿信徒，寸步難移，警方估計至深夜遶境出發時，人潮最高峰將突破10萬人，由於現場已發現有扒手四處作案，並有多名香客被扒，警方也加強戒備防範扒手犯案。

總統蔡英文選擇提早於下午3點赴拱天宮參拜，由內政部長徐國勇、國策顧問黃承國等人陪同，蔡英文先向媽祖上香後，隨由廟方安排親手將媽祖神像請出神龕儀式，由於特勤人員及廟方嚴格管制，多數媒體都無法拍到蔡英文上香及請媽祖出龕畫面。

接著，蔡英文致贈廟方「萬緣必應」牌匾，由蔡英文與拱天宮主委洪文華、徐國勇、黃承國及苗栗縣長徐耀昌等人共同進行揭幕儀式，蔡英文隨後走出廟門，向在場信眾致意，蔡英文希望信眾們對近來的疫情及限水，能共體時艱，共度難關，並宣布要在拱天宮籌設宗教園區，將媽祖精神發揚光大。

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(中時 )