國立鳳山高中17日舉辦82周年校慶園遊會，但過程中竟有上百名學生穿著黑衣、戴黑口罩，在操場上靜坐，向學校表達未開放外賓入校的不滿，抗議時間約半小時，甚至一度傳出有學生遭到學校主任施壓，讓學生們個個憤恨不平。

據了解，由於新冠肺炎疫情關係，校方舉辦園遊會前，曾與學生們開會，討論出「對外開放園遊會」、「園遊會舉辦但不開放外賓」、「園遊會取消」3個選項進行投票，學生的投票結果是要對外開放園遊會，但卻臨時變更為不開放外賓入校，讓學生們相當不滿。

抗議學生認為，校方根本忽視學生聲音，甚至在溝通過程中，學校的學務主任主任蔡宜家還對學生說表明「我如果保留法律追訴權，你覺得如何」，此舉惹怒許多學生，因此選擇在園遊會當天，身穿黑衣服、戴黑口罩，集結在操場上靜坐，向學校表達他們的不滿及意見。

對此，蔡宜家也出面解釋情況，她表示，依循防疫規定，千人以上的大型活動必須嚴格審酌防疫措施，因此校方向市府提報開放校園且有飲食設攤的園遊會活動計畫，衛生局也給予許多防疫建議，當時因為擔心在2000多人的園遊會若再開放外賓會有交叉感染的風險，因此才改為不開放外賓入校。

蔡宜家指出，雖然學生們都希望可以開放校園與親朋好友一起同歡，但在疫情的顧慮下，學生與校方再開防疫會議，最終選擇園遊會仍然舉辦但不開放外賓入校的方案，因此把修正過後的防疫計畫向市府提報審查後，在17日通過方案，但由於時間緊迫，在與學生溝通方面及解決方式確實有待改善，學校未來會用更多元的方式、傾聽更多學生的聲音來解決相關問題。

至於主任對學生表明「我如果保留法律追訴權，你覺得如何」一事，蔡宜家解釋，因為當時學生向校方爭取開放校園舉辦園遊會時，未經過她的同意就進行錄音，她只是要教育學生正確的觀念，並不會真的提告。

(中時 )