白沙屯拱天宮媽祖16日中午抵達雲林北港朝天宮，深夜舉行刈火儀式，數萬信徒到場參與。（苗栗縣政府提供／莊旻靜苗栗傳真）

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白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，16日晚間11點於北港朝天宮舉辦「刈火」，隨後回鑾至拱天宮，苗栗縣長徐耀昌、雲林縣長張麗善等人均參與刈火儀式，祈求風調雨順、國泰民安，拱天宮媽祖預計19日回宮，結束每年的出訪行程。

拱天宮媽祖每年均吸引數萬人跟隨，16日抵達朝天宮後，以三進三出方式，在數萬信徒「進喔」的呼喊聲音中，沖進朝天宮廟裡的大殿安座，場面十分壯觀。其中於子時舉辦的刈火儀式，也是進香活動中的重點。

刈火儀式由朝天宮的住持法師所主持，以朝天宮內終年不滅的光明燈，引燃金紙到「萬年香火」爐中，法師誦念經文恭讀「吉祥文疏」祈求媽祖庇祐，再以火勺掏引聖火到白沙屯的「火缸」中送入「香擔」，待住持法師在「香擔」貼上封條後，一路引回白沙屯拱天宮，象徵媽祖的萬年香火流傳不息。

除了徐耀昌、張麗善，通霄鎮長陳漢志、苗栗縣議員徐永煌、陳品安、縣府文觀局局長林彥甫也親自到場，見證一年一度的宗教盛事。今年拱天宮媽祖進香活動總計報名人數達7萬8千餘人，突破以往紀錄，在4月11日深夜11點40分起駕出發，16日中午抵達雲林北港。

白沙屯媽祖進香活動每年路線均不同，一切隨神意，由於行走路線不定，仍吸引數萬信徒跟隨，成為白沙屯媽祖信仰的特色，在2008年登錄為苗栗縣的無形文化資產，同年被文化部指定為國家重要民俗無形文化資產。

白沙屯拱天宮媽祖過去甚少前往台鐵車站，今年進香途中，突然前往台鐵清水車站，由於時逢台鐵太魯閣案事故不久後，也被外界視為是媽祖為台鐵、太魯閣祈福的象徵。

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(中時 )