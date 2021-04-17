總統：保生大帝的信仰是台灣文化資產，也是民間外交典範。曾薏蘋攝

總統：保生大帝的信仰是台灣文化資產，也是民間外交典範。曾薏蘋攝

蔡英文總統今晚間出席大龍峒保安宮的保生文化祭，總統致詞時表示，保生大帝的信仰不只是台灣的文化資產，也是民間外交的典範，為各界疫情貢獻心力，把保生大帝濟世救人的精神，發揚光大。

保生文化祭4月17日登場，蔡英文總統今舉行開鑼儀式；總統致詞指出，她無論在哪一時刻，在困難時，都有保安宮的好朋友一直給她很多支持，她要在這裡表達我的感謝，謝謝保安宮的朋友這麼多年來給她的支持和鼓勵。

她說，今天在現場，不只有各地宮廟，還有各宗教界、文化界等朋友，一起聚集在大龍峒的保安宮，非常熱鬧。

她指出，保生大帝是民間醫神，守護人民的健康，是重要的心靈寄託，保生大帝的信仰也是台灣文化習俗很重要的一部分，尤其保生文化祭在董事長廖武治努力下，將美學藝術融入信仰，吸引很多觀光客跟信眾一起參加。

總統說，藉此機會，感謝各地保生大帝宮廟，在疫情期間舉辦的祈福法會，成為民眾重要的精神支柱、社會安定及社會包容的力量，保生大帝的信仰不只是台灣的文化資產，也是民間外交的典範，廖董事長曾經帶團前往梵蒂岡，會見天主教教宗方濟各，去年也結合各界力量，捐贈防疫醫療物資到義大利，大家的努力跟付出，為各界疫情貢獻心力，把保生大帝濟世救人的精神，發揚光大、傳播出去。

蔡英文總統（前排中）17日在台北市議員王世堅（左起）、文化部長李永得、內政部長徐國勇、臺北保安宮董事長廖武治與教廷代辦佳安道蒙席、台北市副市長黃珊珊等人陪同下，出席「2021保生文化祭開鑼式」，蔡起立向群眾致意。（張鎧乙攝）

總統表示，所以她要特別謝謝全國保生大帝信仰總會，透過行動，展現跨宗教的交流行動，今天教廷駐華大使館代辦佳安道蒙席也共襄盛舉，非常期待宗教界跟政府能更密切互動合作，集合大家善心推動各項交流活動，讓台灣越來越好，祝福大家在保生大帝庇佑下平安健康。

蔡英文總統（前排中）17日在文化部長李永得（左起）、內政部長徐國勇、臺北保安宮董事長廖武治與教廷代辦佳安道蒙席等人陪同下，出席「2021保生文化祭開鑼式」，剪綵後眾人將綵球拋向台下民眾。（張鎧乙攝）

蔡英文總統（前排左）17日出席「2021保生文化祭開鑼式」，離開時向現場民眾擊掌致意。（張鎧乙攝）

(中時 )