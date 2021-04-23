堅持使用台灣豬的萬巒豬腳業者，不滿政治人物噴口水傷害產業，要求李德維道歉。（林和生攝）

國民黨立委李德維在國是論壇質疑，「難道萬巒街上賣的豬腳，沒有被魚目混珠？都是台灣豬嗎？」此話一出引來屏東綠委一陣罵聲，立委周春米更怒斥，別用台北政治口水噴髒屏東在地美食，要求立即道歉。

周春米強調，萬巒豬腳遠近馳名，品質有口皆碑，不能因為沒有查證過的說法，讓抹黑口水弄髒豬腳美食、讓政治打手打擊在地產業，抹煞業者們多年苦心經營的成果，要求李德維向萬巒豬腳業者道歉，不要因為一時的抹黑言語，傷害台灣重要養豬產業。

立委莊瑞雄也強調，萬巒豬腳飄香70餘年，肥肉Q彈不油膩，肉、筋韌中帶脆口感，尤其沾醬更是一絕，連國民黨前總統蔣經國先生都是最佳代言人，怎會被徒子徒孫說得如此不堪？

立委鍾佳濱更公開邀請李德維，與其在立法院質疑，不如到屏東實地走訪，實地吃豬腳，吃吃看到底是不是台灣豬。

屏東縣政府在第一時間也發出聲明表示，縣府由衛生局、環保局、警察局等單位組成的聯合稽查小組，每年不定時進行萬巒豬腳肉品抽檢驗，根據最近5年檢驗及溯源紀錄，萬巒鄉10家豬腳業者從屠宰、進貨單等證明都是台灣豬，且店家門口都有標示使用台灣豬，完全沒有進口豬肉。

萬巒豬腳業者張志禮強調，台灣每日宰豬頭數約2萬頭，等於有4萬支前腿肉，而豬腳街每日總進貨量約5000支，根本不用買到其他國家豬腳；且店家幾十年來堅持使用台灣豬，每天凌晨3點準備食材、滷豬腳，竟被政治人物一句話，抹煞用心經營許久才有的成果，難道他不該道歉？

(中時 )