民進黨中常會28日公布政黨民調，20至29歲及30至39歲年輕人的政黨支持度，民進黨支持度為27％居冠，時代力量15%第二，接著是民眾黨的14%，國民黨以10%墊底。有網友酸說，「票開出來就知道了。繼續自爽吧。」

民進黨28日中常會對內公布一份黨內民調，在20至29歲、30至39歲年輕人的政黨支持度，民進黨以27％居冠，其他依序為時代力量15％、民眾黨14％、國民黨10％。30至39歲，民進黨支持度約29.9%、民眾黨17%、國民黨則是10％、時代力量約8％、台灣基進約5%。另就各政黨支持者性別分析，民眾黨支持者中男性與女性性別比為二比一，是4個主要政黨中落差最大。民進黨秘書長林錫耀表示，近年有許多年輕人入黨，顯現黨員年輕化的努力有成果。並指目前民進黨新入黨的黨員，40歲以下者過半，年輕人仍是積極開發的努力重點。

有網友酸民進黨，「太棒了！騙神、騙鬼、騙人、騙豬、騙自己！雙標萊豬黨終於把全世界都騙過一遍了，恭喜恭喜！」、「票開出來就知道了。繼續自爽吧。」、「根本是永遠執政，大家辛苦了！假期要不要安排一下？中常會兩週開一次都是好主意。」

另針對民眾黨的支持度有14%，PTT「政黑板」網友則認為，、「(民眾黨)20-30、30-40都各有主力吧。」、「不如思考一下，當前還有啥政黨可以吸收走？」、「有部分也是那種開始關心政治，但又不想深入了解，看到有個對所有黨派都亂開砲的就覺得這黨派很『中壢』，有認識的朋友從當初民、國黨現在跳到民眾黨，都是一樣打高空，但根本沒主軸的一人政黨。」

(中時新聞網)