蔡英文總統於昨天世界地球日，在總統府接見環保團體，強調「重啟核四不可能也不可行」，且未回應環團所提「三接案立即停工」。國民黨前立委孫大千上午在臉書說，蔡英文又再一次地利用環保團體，當作自己在世界地球日作秀的陪襯配角。令人敬佩的環保團體也許明知這是一場騙局，卻仍然認真努力地準備了洋洋灑灑的建言項目。台灣人民在這場年度大戲中應該看清楚的幾件事情：

一、蔡英文聽到了並不代表什麼。如果所謂的「聽到」，只是左耳進右耳出的虛應故事，那麼「聽到」跟「沒聽到」，其實沒有什麼差別。

二、蔡英文聽到了卻從來沒有辦法做到。在過去五年來，蔡英文在世界地球日這天，總會例行公事式的接見環保團體，聆聽建言。如果真的這麼有效，還需要每年不斷重複的建議嗎？

三、蔡英文只是想要維繫自己支持環保普世價值的光環。而善良單純的環保團體，卻永遠被當成蔡英文形塑個人進步價值的無辜配角。

四、蔡英文根本沒有真心打算守護藻礁。蔡英文總是要求有關單位積極進行溝通和說明，實際上三接工程已經在如火如荼的進行中。沒有停工，對話毫無意義可言。

五、蔡英文必然會喊出另一個文青口號作為結論。如果在過去幾年來，減碳辦公室如同虛設，毫無作為，那麼成立綠電國家隊又有什麼用？更何況，如果凡事都要靠成立國家隊來解決，那麼要行政院來做什麼呢？

(中時 )