對於蔡英文擔心觸及率下降，施正鋒批評此舉有如網紅治國，並質疑蔡英文是不是吃飽太閒？(圖 翻攝自中天新聞youtube)

最近不少人在討論臉書平台觸及率下降，總統蔡英文10日也在臉書上發文指出，「擔心觸及下降」，只是太魯閣號意外造成重大死傷，才剛過頭七，因而遭到網友砲轟。東華大學教授施正鋒質疑，蔡英文是不是吃飽太閒？並痛批這根本是網紅治國，「總統那麼好當？」

中天新聞報導，施正鋒直言，蔡英文是吃飽太閒是不是？那麼多國事，先不說國防外交，最近內政也出現問題，比如太魯閣號事故，且雖然有些東西總統不好直接碰，「但妳還是可以督導，妳也可以去關心」，而針對蔡英文關心臉書的觸及率，施正鋒則直批，現在是網紅治國嗎？「總統那麼好當？」

施正鋒指出，他們那些念法律的，不輕易道歉的，尤其道歉牽涉到承認責任，就要負責背後面的賠償等等，但是很奇怪，上次有馬來西亞外籍生在長榮大學出事，蔡英文還對馬來西亞道歉，「那到底發生什麼事情？為何要跟馬來西亞道歉？真的是很奇怪，為了治安道歉」。

施正鋒質疑，為什麼蔡英文對我們國人的態度卻不一樣？尤其這次因為列車出軌事故死那麼多人，「這次這個是為了人命，妳連人命都不道歉」。施正鋒認為，蔡英文的的邏輯或法律、政治責任觀點是很奇怪的，有可能是她抓不到重點，要不然就是她沒血沒淚。最後，施正鋒也感嘆「令人心痛」。

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(中時新聞網)