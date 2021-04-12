天氣越來越炎熱，雖然說過端午才需要將冬天衣物收起來，但氣溫已經開始慢慢升高，一名網友在臉書分享一張照片，一名女子穿著相當火辣，騎著摩托車在路上奔馳，照片掀起網友熱議，不少人紛紛大讚這名女子太有勇氣。

網友在臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，標註「天氣好熱」，只見照片中一名皮膚白皙的女子，頭戴全罩式安全帽，臉上在戴上墨鏡、還有口罩，頭部包得密不通風，但全身穿著卻相當清涼，呈現包緊緊、與火辣的極度反差。

女穿性感睡衣騎車奔馳 火辣又帥氣意外曝年紀(圖片取自/爆廢1公社)

女子穿著「三條式」性感連身衣，像泳衣又像睡衣，遮住重要部位，其他全部「出來曬太陽」，像是腰部、還有整隻腿，女子腳踩紅色高跟鞋，在路上騎著桃紅色摩托車，從外表判斷，這名女騎士應該是熟女，腰部雖然有點肉，不過若以年紀來看，保養的算是相當不錯。

不少網友稱讚女騎士好有勇氣，敢穿這樣騎車，也忍不住替她擔心，如果跌倒一定很痛，「很想叫她小心騎車」、「阿姨曬肉」、「這我不行」、「如果是生過小孩，這樣的身材很厲害」、「有控肉感」。

(中時新聞網)