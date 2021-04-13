昨晚高雄岡山一處掩埋場惡火，燃燒異味飄散大半個高雄，引發民怨直呼「快窒息」、「被塑膠味臭醒」。市長陳其邁今（13）日在議會備詢時回答，第一時間檢測，並無特殊有害物質，環保局也根據《空汙法》開出500萬元罰鍰。對此，市議員黃捷則不認同說，對市民感受有段落差。

無黨籍高市議員黃捷、民進黨高市議員李雅慧今早皆針對昨晚岡山掩埋場大火質詢，陳其邁指出，第一時間消防局配合控制火勢，盡速撲滅外，初步了解廢棄物進場前，並沒按照標準作業程序，也未善盡管理人責任，環保局依法開罰500萬。

陳其邁表示，市府也透過FTIR、GC／MS等儀器檢測，但昨天並無發現一些特殊有害物質，到現在持續監測，也呼籲廠商尤其現在乾旱期，對於廢棄場相關的管理，必須負起責任、注意安全。

針對高市府稱岡山掩埋場惡火，市長陳其邁今（13）日在議會備詢時回答，第一時間檢測，並無特殊有害物質。（柯宗緯攝）

黃捷質疑，雖然空氣汙染源VOC（揮發性有機物）沒有檢測到有害物質，但對市民來說非常的奇怪，為什麼「你們用這麼精密儀器下去測，結果什麼都測不到」，甚至還拿AQI（空氣品質指標）說是沒有問題，這對市民的感受上，是有一段落差，希望有害物質怎樣精確的偵測，是接下來市府努力的目標。

(中時 )