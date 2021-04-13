館長案翻版！水電工槍殺天道盟角頭 家中又查獲子彈

42歲男子蔡易昇12日槍殺前天道盟濟公會八里分會長林文章後攜槍投案，猶如館長案翻版，警方在蔡嫌家中搜索又查獲幾顆子彈，蔡嫌從事水電工作、家境不富裕，更與林文章無直接關係，偵訊過程中蔡嫌堅不吐實一肩扛起，警方正進一步追查幕後藏鏡人，今（13日）下午將蔡嫌移送士林地檢署偵訊。

檢警調查，蔡嫌12日下午2時許騎機車到新北市八里區華峰一街埋伏，見綽號「八哥」的林文章走出公司，立刻掏出上頭有「PPK」字樣的改造手槍，近距離朝林右肩及後背各開1槍逃逸，林當場倒臥血泊，失去生命跡象，經送醫後宣告不治。

蔡嫌行凶後立刻帶著1把改造手槍、1個彈匣與4顆子彈，小跑步到附近的八里分駐所投案，稱因曾被林毆打、羞辱，才挾怨報復開槍。警方進一步前往蔡嫌住家搜索，又查獲幾顆子彈。

專案人員透露，蔡嫌從事水電工作，從家中環境研判他過得並不太好，家境並不富裕，幾乎可以認定如同黑道找小弟仇殺扛罪的模式如出一轍。警方目前已調閱蔡嫌的通聯紀錄及資金流向，不排除背後有藏鏡人指使。

警訊後今（13日）下午1時許將蔡嫌依殺人罪、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送士林地檢署偵訊，儘管媒體不斷詢問犯案動機，蔡嫌始終不願回應，至於是否與幫派糾紛、賭博債務或土地利益糾紛，待檢警進一步釐清。

(中時 )