近期全球股市驚驚漲，整體氣氛仍偏樂觀，景氣復甦的大方向不變，跌深且具有景氣循環特性的疫情受害族群漲多拉回，投信法人指出，包括零售型與旅館型在內的傳統收租型REITs攻勢停頓，但從累計跌幅來看，仍有一到兩成以上的補漲空間。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，整體而言，全球REITs業績在疫情蔓延之下仍算穩定，因此不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的，且隨著通膨升溫，REITs租金可隨之調升，相對具防禦性。

黃俊晏指出，目前市場投資風格偏好景氣循環股，而在全球REITs投資範圍中，以價值導向且折價較大的個股受惠最多，反彈空間大，因此，選股焦點可著重資產品質優良但遭遇錯殺的跌深股，並視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重。

操作上，以優質大型REITs為核心，搭配資產負債表強健但尚未收復失土的個股，創造超額報酬。區域與國家配置上，可分散布局，看好美國、日本、澳洲、加拿大、英國、香港等地區；產業配置上可布局景氣連動性高且價格偏低的零售及旅館，並搭配業績穩健且前景明確的工業及特殊型REITs。

(工商 )