歐股周二持平並徘徊在歷史高點下方；美國通膨上升趨勢沒有改變，美聯準會寬鬆政策立場可能維持不變。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.51點或+0.12%，為435.75點，徘徊在去年二月歷史高點435.26附近，低於上周四創下的新高436.86。奢侈品和其他消費股表現佳，零售股領漲1.56%，科技股的領漲表現次之。

德國出口導向的DAX指數開高走低；中國出口數據顯示三月成長強勁，進口成長飆至近四年新高。

周二的數據顯示，美國三月通膨上升超過預期，報出近八年半以來最大增幅；疫苗接種的加速以及大規模財政刺激，釋放了受壓抑的需求。儘管人們擔憂通膨的上升，然全球主要央行仍維持寬鬆貨幣政策立場。

倫敦金融城指數資深分析師Fiona Cincotta認為，該數據不會讓市場感到不安，我們已經聽到聯準會的安撫言論，指出任何上升的通膨都是短暫的。

嬌生(Johnson & Johnson)周二指出，將延後在歐洲推出新冠疫苗，並且正在檢視接種疫苗民眾出現的極少數血栓病例。Cincotta表示，任何對疫苗延後推出的擔憂，都可能打擊市場信心，特別是嬌生的宣布之後。

市場本周關注焦點在於第一季財報公布，本周三主要銀行股高盛和摩根大通財報將登場。

主要歐企財報將在四月下旬揭幕。據Refinitiv IBES數據顯示，泛歐STOXX 600指數上市公司第一季獲利將增加47.4%。

英國最大運動用品零售商JD Sports上漲3%。JD Sports預期今年將有獲利成長，並宣布提高倉儲能力的計畫，以支援線上訂單，並降低脫歐的干擾。

瑞典IT解決方案供應商Dustin大漲17.4%。該公司宣布以4.25億歐元(約5.05億美元)收購荷比盧地區的軟硬體銷售和通路商Centralpoint。

(時報資訊)