根據TrendForce研究顯示，近年全球企業同時面臨著快速變化的市場需求，以及新冠疫情的高度不確定性，促使企業對於雲端服務的需求於近兩年持續增溫，無論是人工智慧抑或是新興科技的採用，雲端服務憑藉較彈性的成本優勢成為多數企業的優先考量。其中，超大規模資料中心對於伺服器的需求占比，於去年第四季達四成以上，今年將有接近45%的可能。預期2021年全球伺服器出貨成長率將逾5%；而ODM Direct出貨年成長則逾15%。

受到2020年因疫情造成供應鏈排單生產困難，以及上雲腳步加速的刺激，ODM業者的接單量呈現逐季攀升。以2021年第一季ODM的L6半成品來看，其訂單季成長為1%，然預估第二季的成長幅度將高達15~18%。除了伺服器ODM具強勁的成長動能外，伺服器品牌廠相較於第一季的淡季，第二季出貨季成長率將有望達20%，其中包含因疫情造成的工作典範移轉，不僅加快上雲步調，也刺激傳統品牌廠如慧與科技（HPE）、戴爾（Dell）推出除了整機銷售以外的選擇，如以用量計價的租賃模式，及混合雲（hybrid cloud）方案。

需特別提到的是，從物料情況來看，儘管伺服器供應鏈長短料問題仍未解決，部份關鍵零組件的產品交付週期（lead-time）也居高不下，但歷經去年疫情所帶來的影響，廠商在採購上也轉向較為彈性的策略，從單一供應商增加為兩至三家的供應模式，避免被斷料的危機。TrendForce認為，目前包含BMC、PMIC在內的零組件在供應上均可以滿足server產線的需求，短期內無顯著的斷鏈危機。

與此同時，TrendForce也觀察到中國伺服器使用量逐年攀升，2021年第一季約占全球的27.2%。主因仍是受惠於中國政策的推動與境內互聯網公司的配合，除了超大規模資料中心部署，以及電信業者大多數都採用來自中國國內業者製造的伺服器產品所帶動，支撐如浪潮（Inspur）與華為（Huawei）第一季伺服器出貨表現。

華為方面，在穩健的電信標案與中國企業級客戶加持下，整體出貨動能並未受到美中貿易摩擦限料的影響，預估全年出貨年成長率仍有5%；第二季起隨著政府標案起標後，季增幅度也將上升近一成。浪潮方面，2021年依舊受惠於政府政策推動與資料中心訂單增加，整體出貨約占全中國伺服器使用量的三成。其中，浪潮大部分的伺服器產品代工以一線互聯網廠商Baidu、ByteDance、Alibaba、Tencent為主；而今年在第二線CSP業者JD、Kuaishou與Meituan的崛起下，預期浪潮上半年訂單量將接連不斷。

(時報資訊)