立法院財政委員會明天將排審民進黨立委蔡易餘等16人提出攸關國務機要費的「會計法第99-1條文修正草案」，國民黨立法院黨團今批評，這明顯是因人設事，在幫前總統陳水扁的國務機要費除罪化。對此，蔡易餘表示，特別費已經除罪化，法制上特別費與國務機要費性質一致，有必要把法規一致化，並非為陳水扁除罪。

對於提案修法將國務機要費除罪化，蔡易餘表示，當年國民黨將特別費除罪化，很大原因是前總統馬英九被起訴，也有前副總統呂秀蓮，是橫跨藍綠的歷史共業，當時修法國民黨刻意要修理陳水扁，所以把國務機要費排除修法。

蔡易餘說，法規不該面對特別人就特別處理，應該要一視同仁，修法並非為陳水扁除罪，而且陳水扁國務機要費案，更一審判決無罪，最高法院發回，預測未來無罪機會很大，既然法制上國務機要費與特別費有同質性，理應把法規一致性，不該留著羞辱人。

因應立院財政委員會明天排審國務機要法案，民進黨團幹部今天下午與該委員會委員進行會前會，民進黨團書記長羅致政表示，國務機要費案原則上會照排，國民黨不必因人修法或不修法，國務機要費應該要回到制度面討論，既然特別費已經除罪化，國務機要費修法，不必因為跟陳水扁有關聯就無限上綱。

羅致政說，當時討論特別費修法時，國民黨刻意排除國務機要費，政治化的是國民黨，希望能回歸制度面看待問題，明天審查時能客觀討論，不要杯葛，希望明天能將國務機要費修法通過審查離開委員會。

(中時 )