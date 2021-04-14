法律新聞網站「Live Law」13日報導，印度高等法院近期接到一名女性律師的請願書，聲稱英國哈利王子（Prince Harry）背棄對她的婚約誓言，要求法院簽署國際逮捕令，將「偷心賊」帶回她身邊。不過法官裁定她是受到詐騙，已駁回相關要求。

根據報導，這位名為考爾（Palwinder Kaur）的女性律師，向旁遮普省和哈雅納省高等法院（High Court of Punjab and Haryana）遞交請願書，聲稱她和哈利王子通過社交軟體認識，並在經過一些交流後，獲得對方的求婚。她因此要求法院簽署對哈利王子的國際逮捕令，強制將其帶回印度，以便兩人的婚姻誓言不再被拖延。

考爾甚至還寄送訊息給查爾斯王子（Prince Charles），稱已和他的兒子訂婚。不過考爾坦承，她本人從未去過英國，也並未親眼見過哈利王子，雙方交流的證據僅有電子郵件和社交軟體等電子紀錄，因此該請願直接遭法院駁回。

法官桑旺（Arvind Singh Sangwan）表示，眾所皆知，在臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社交軟體中，經常有假帳號出沒，因此無法作為法庭證據使用。他還說，這名號稱為哈利王子的人「可能正坐在旁遮普農村的一間網咖中，為他自己找尋下一個更好的目標」。

在菲立普親王（Prince Philip）9日去世後，哈利王子已於11日搭機返抵英國，準備參加祖父的葬禮。他目前正在倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace）的諾丁罕郡小別墅（Nottingham Cottage）中隔離，並希望能藉此機會，修復與王室家庭之間，因美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）爆炸性專訪而遭到撕裂的關係。

(中時新聞網)