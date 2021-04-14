台東因台東地形狹長，交通不便，以致孕婦未規則產檢，而錯失安胎時機，早產兒比率居全國之冠，台東馬偕醫院自去年起有3位醫師提供接生，及提供24小時高危險妊娠孕婦的照護與處置，也呼籲偏鄉離島孕婦應留意產兆。

綠島薛姓婦女39歲時好不容易懷了第1胎， 原打算回老家高雄生產，不料小孩提早個月報到，經緊急後送至馬偕醫院生產，因無法安胎，早產生下1349公克男嬰，目前仍在嬰兒室觀察治療中。

台東馬偕婦產科醫師李晟令表示，年紀小於18歲或大於35歲皆是早產的危險因子，像薛婦已39歲，且產前已陣痛2天未及時就醫，也延誤了安胎的時機，建議離島產婦應提早到本島待產以防萬一。

李晟令指出，台東因台東地形狹長，交通不便，以致孕婦未規則產檢，也因無定期產檢而錯失安胎時機，導致早產兒比率高於全國平均值6倍之多。

李晟令建議，懷孕期間每位孕婦都應該規則產檢、保持心情平靜、減少搬重物的情形。若有早產症狀，一定要盡速就醫，必要時需前往有提供可提供高危險妊娠孕產婦照護及新生兒專科醫師並附有加護病房的醫院生產。

台東馬偕醫院表示，這幾年台東接生的婦產科醫師縮減，該院已通過高危險妊娠及新生兒照顧緊急能力評定重度級，是唯一可以24小時提供緊急照護與處置的醫院，該院從去年起也有3位醫師可以提供台東的產婦接生服務，並為守護高危險妊娠孕婦盡一分心力。

(中時 )