日本當代「最貴」的藝術家奈良美智，在311地震後的轉型創作之一《萌芽》將於近期首度現身拍場，作為最受收藏家青睞的當代日本藝術家之一，今年春拍不意外地各拍場都出現了奈良美智「大頭娃娃」的身影。

中國嘉德亞洲20世紀及當代藝術部總經理陳沛岑表示，今年春拍現身拍場且標誌著創作與人生關鍵轉折的《萌芽》為311地震後，奈良沉澱、反思後，希望藉作品帶給觀者幸福感而作，「一一反過往筆下叛道邪惡的小女孩形象，在此生成一閉眼沉思的女孩。」眼臉上方粗細不一的睫毛暗示主角內心多重的情感躍動，手中持有帶著象徵「新生」與「希望」寓意的小樹芽，向世界傳遞愛與希望。

《萌芽》構圖特殊，罕見地以連續性幾何處理，以極簡的圓形、梯形、長方形構成主角，兩隻腳則彷彿由大地山生發而出，且腳部色彩多重變化，彷如正吸納大地精華，茁壯成長為「大地之女」。呼應災後重建，此作品以純淨的膚色為背景，大頭娃娃則近乎頂天立地佇立其間，如同中世紀教堂中的聖女像。完成後曾於2012、2013年先後於日本橫濱美術館、青森縣立美術館、熊本市立現代美術館的《有點像你，有點像我》奈良個展中亮相，後由私人藏家所收藏，現今首度釋出拍賣。

除了中國嘉德的《萌芽》，香港蘇富比春拍亦可見奈良美智1998年作的《青蛙女孩》與2014年的《十顆星》，台灣帝圖網路拍賣第23期亦有多件奈良美智拍品，從拼圖、絕版海報、明信片、印章組、鐘、糖果罐等琳瑯滿目，也顯見奈良美智的市場魅力。

(中時 )