美國總統拜登派好友陶德前議員訪台、日本政府拍板排放核廢水，近日引起台灣政壇熱烈討論，資深媒體人陳揮文認為，「在蔡英文總統5年執政下，我國變得沒有國格，以前3任總統李登輝、陳水扁、馬英九執政，台灣至少還是個咖，現在我們已經變成美國跟日本的附隨組織，美國跟日本反而看不起我們」。此外，對於美國前國務卿蓬佩奧會不會來台？陳揮文說「不一定」。

資深媒體人 陳揮文。(圖/翻攝自 中天政論節目 正常發揮)

陳揮文13日出席中天政論節目《正常發揮》，與主持人王又正討論拜登好友陶德前議員率團訪台和日本將排放核廢水等事件，陳揮文認為，「蔡英文總統領導我們這個國家，變成沒有國格，美國跟日本不會因此尊敬我們，反而是看不起蔡總統，看不起我們這個國家」。

陳揮文說，「以前幾任總統李登輝、陳水扁、馬英九，不管我們國際處境再怎麼艱辛和困難，我們至少是個咖，在蔡總統5年執政下，我們現在變成美國跟日本的附隨組織」，他想告訴大家的是「舔美不等於愛台灣、仇中不等於愛台灣」，這2個觀念。

資深媒體人陳揮文，13日出席中天政論節目。(圖/翻攝自 中天新聞 節目)

對於美國前國務卿蓬佩奧會不會來台？陳揮文認為「從美國大選後，美國環保署長、駐聯合國大使這2人都沒來，蓬佩奧來不來他個人覺得不一定，因為他(蓬佩奧)是被中國大陸制裁的頭號名單，先前制裁的28人名單，他就是排第一個」。

他坦言，台灣若邀請蓬佩奧來台，真有符合我國的利益嗎？他想請問蔡總統，找他來能給台灣什麼幫助？是因為他一直修理大陸執政黨，符合獨派利益偏好，所以邀請他來嗎？且蓬佩奧若真的來台灣，大陸看到台灣這邊招待頭號制裁名單之人，還奉之為上賓，大陸會做何感想？難道看到這幾天25架共機來台，我們不用謹慎嗎？

小英跪到沒人格!任美日踐踏台灣 大哥哥倒核水美爸來騙錢 國格！人格！ 還有尊嚴！ 很重要嗎？😰 ＃舔美 ＃仇中 ＃福島 ＃核廢水 【正常發揮頻道】https://cti.news/PiMW 由中天新聞發佈於 2021年4月13日 星期二

(中時新聞網)