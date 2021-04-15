福島核廢水將入海 蔡政府表關切 費鴻泰批：態度軟到趴在地上對日稱臣！

日本政府13日確定將福島核廢水將排入大海，引起陸、韓等鄰近國家批評；外交部發言人歐江安則表示，日本政府在正式決定方針前已事先通報我方，外交部會多次向日方表達關切。對此，國民黨立委鄭正鈐表示，相較週邊國家與日本自家漁民的強烈抗議，蔡政府只有溫吞吞的表達「高度關切」，連「嚴正抗議」4個字都不敢說出口，這種逢日必軟的態度讓台灣民眾的拳頭都硬了。

鄭正鈐昨日（14）在臉書發文表示，日本政府決定將福島核一廠的核廢水稀釋放流大海，不但週邊國家強烈抗議與不滿，連日本漁民都群起抗議，但蔡政府卻只是溫吞吞地表達「高度關切」，連抗議都不敢，這種逢日必軟的態度，讓台灣民眾的拳頭都硬了。

鄭正鈐指出，核廢水將入大海將會對海洋生態帶來危害，這是全球性的議題，日本週邊國家對日本表達嚴厲態度，不但發出嚴正抗議，韓國政府更是立即召開緊急會議研商，更揚言若透過國際驗證及韓國科學監測發現危害，就會立即向日方要求賠償或中斷排放。台灣的漁民、環保團體也都站出來表達抗議與不滿，行政院的態度卻僅是「早已密切關注」、「日本政府宜再三思」，連對日本政府的表達反對之意，都不敢用政府的名義，只敢躲在國人後面說「已多次向日方表達環保團體與國人之憂慮與反對之意」；而總統府回應「原能會已向日方表達反對」，更顯無能。

針對蔡政府的態度，鄭正鈐更質疑，韓國是召見日本駐韓大使，直接表達抗議，但蔡政府卻只能卑躬屈膝由「原能會已向日方表達反對」，連要外交部發出「嚴正抗議」的聲明都不敢；外交部則是直接推給我國駐日代表處「表達關切並了解進度」，還非常「客氣」的說「若日方要做任何改變，應先通知台灣」，所以台灣只能被副本知會，完全不敢吭聲？

(中時新聞網)