一名54歲陳姓男子正值拚事業高峰期，日常會覺得勞累和頭痛，有時還會發燒，他都以為是自己太累了造成免疫力低下，沒想到有一天起床時發現牙齦出血，還一連燒了3天不退，後來更出現血尿，甚至眼眶、鼻子出血，險些送命，原來他罹患的是急性骨髓性白血病 (Acute Myeloid Leukemia，AML) 。

●急性骨髓性白血病 三大快速索命特性

中華民國血液病學秘書長暨台大醫院血液腫瘤科醫師侯信安表示，急性骨髓性白血病為白血病，也就是俗稱「血癌」中的一種，其中合併FLT3基因變異的惡性高，更有「壽命損失多、復發快、致命快」的三大快速索命特性，也使得臨床治療更加棘手。

以陳姓男子的病例來看，原本接受治療後，2個月內緩解病情，後續接受追蹤治療，身體、生活也回歸正常。沒想到2年後，他從生龍活虎的狀態，突然又發燒、牙齦出血，才發現是急性骨髓白血病復發。醫師表示，正因為陳先生就是FLT3基因變異的患者，復發後的治療更加困難。

●FLT3基因變異最難治 新一代標靶藥物助攻爭取時間

侯信安醫師表示，急性骨髓性白血病若合併FLT3基因變異，治療最困難，相較於其他常見惡性高的癌症，急性血癌快速減少患者17.5年壽命，健康損失年為各癌之冠。

醫師指出，針對FLT3基因變異復發或無法達到緩解，已有新一代標靶藥物可供患者選擇。據研究指出，相較於高劑量化療，新一代標靶藥物有助增加2成復發後第1年的存活率，亦可降低近4成死亡風險 (36%)，可望為患者爭取約一年半的完全緩解時間，希望獲得更多能接受血液幹細胞移植的機會。

侯醫師也提醒民眾，如果有突然高燒、牙齦出血、骨頭疼痛或出現不明瘀青等問題，應盡速就醫。此外，白血病患者也應定期回診，確認體內血癌細胞是否增生。若面臨復發後的治療選擇，醫師也會依據患者年齡、共病狀況、基因變異的種類或是否有罹癌病史，擬定個人化的治療方針，以提升預後品質。

(中時新聞網)