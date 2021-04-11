當孩子就讀小學，但身高卻遲遲沒有抽高，此時大多數家長都會相當擔心。國泰醫院小兒科醫師李翊誠說，一般來說，寶寶出生後的第一年會長高25公分，第二年趨緩為12.5公分，之後一直到青春期前，每年至少要長高4~6公分。

李翊誠說，「如果一年長高不到4公分，身高又低於3%百分位以下，會先檢查孩子的甲狀腺、血液等生理狀況，如果異常就進一步治療。」而目前最常見的就是性早熟。

女孩在8歲前、男孩在9歲前若出現第二性徵，家長可帶孩子檢查骨齡，藉由左手掌骨骼的生長板（紅圈處），推估發育狀況。（圖／報系資料庫）

如果女孩在8歲前出現胸部發育、男孩在9歲前「蛋蛋」變得沉重下垂，建議家長帶孩子就醫，此時會拍攝左手掌的X光，藉由生長板的縫隙來推估孩子的骨齡，若是骨齡超過實際年齡2歲，就懷疑是性早熟。

「如果預估的身高非常不理想，此時可考慮施打抑制性荷爾蒙發育的針劑藥物。」李翊誠說，許多家長誤以為這是「長高針」，施打後就一定會長高，但實際並非如此，這只是幫孩子多爭取一些長高時間而已。

李翊誠解釋，這類針劑藥物雖有健保給付，但由於條件頗為嚴格，許多家長為了心肝寶貝長高不惜自費施打，一針大約3000~4000元，每隔1~3個月就需要施打一次，當家長發現孩子長高速度不佳時，甚至曾因此衍生訴訟案件。

若確診為性早熟，在醫師建議下可考慮讓孩子施打抑制性荷爾蒙的針劑藥物，延緩青春期到來，爭取更多長高的時間。（圖／123RF）

「這代表孩子長不高的原因並非荷爾蒙，可能是其他生理問題，或根本不是性早熟！」李翊誠說，最常見的就是因為肥胖而誤認女童胸部發育，事實上只要減重就好，根本不需要打針。

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(中時新聞網)