YG娛樂旗下的嘻哈團體45RPM於2005年出道，今(17日)傳出成員李賢培（이현배）被發現在家中猝逝，享年48歲，報導指出初步研判李賢培的死因疑為心臟麻痺，而他已經1個多月沒更新IG近況，消息傳開令他昔日工作搭檔和親友、粉絲都難以置信。

李賢培於16年前正式出道，發行首張專輯《Old Rookie》，也拍攝過電影、參加過廣播節目，其弟弟也是名人，是知名團體DJ DOC成員李漢爾（本名：李根培），得知哥哥在濟州島家中突傳身亡後，李漢爾目前已搭機緊急前往當地處理後事。《DISPATCH》報導，相關人士透露，李賢培死因還不確定，公司同事也正赴濟州島了解詳細狀況。

除了音樂方面的才華外，李賢培早年也曾參加綜藝節目《天下無敵棒球隊》，開朗樂觀的形象令不少觀眾喜愛，2019年他參加JTBC節目《Sugar Man 3》掀起話題，去年也曾參與綜藝節目《你們懂Hiphop嗎》大展音樂天分，並替電影《Conduct Zero》製作原聲帶。

李賢培的死訊傳開後，不少網友都湧到他上個月最後一則IG貼文留言，感慨他為何英年早逝：「這到底是怎麼回事...謹向故人祈求冥福」、「啊...從一開始就很喜歡您，沒想到發生這種事，希望您一路好走R.I.P.」、「不是啊！哥哥快出來說這不是真的」、「謝謝您的音樂，請好好休息」、「現在是什麼情形？您去哪裡了，老天不能這麼快帶走您啊！」。

(中時新聞網)