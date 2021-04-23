每天來一瓶能量飲料提神，是許多上班族的日常生活。不過，過量的提神飲料可能對健康有害。據《英國醫學期刊》（BMJ）臨床案例報告刊載，過量攝取能量飲料可能增加心臟問題，一名年僅21歲的男子因長期飲用能量飲料而發生心臟衰竭。

該份臨床案例報告指出，這名21歲的年輕男性因呼吸急促與體重下降前往醫院就醫，且呼吸症狀已持續長達4個月。他說自己過去兩年時間內，平均每天會喝4罐500CC的能量飲料，以每罐含有160毫克咖啡因為基準，等於一日咖啡因攝取超過600毫克。

他每天喝4瓶提神飲料，醫師研判，可能因咖啡因過量，造成心臟腎臟兩大器官衰竭。(圖/今健康提供)

這名男性表示，先前偶爾會有消化不良、顫抖、心跳加速等症狀，但他不以為意也沒有就醫檢查，直到最近幾個月身體感覺異常不適且昏昏欲睡，最終只好前往倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）就醫。

經過一系列身體檢查，該名男性被診斷出患有心臟衰竭與腎臟衰竭，還有輕度的三尖瓣閉鎖不全，需接受抗凝血與靜脈肝素注射治療。心臟衰竭是心臟無法正常作用將血液運送到全身，而腎臟衰竭表示患者的腎臟已無法過濾血液中的代謝廢物，都屬於可能危及性命的嚴重疾病。目前該男子主治醫師正評估他是否需要心臟與腎臟器官移植。

●研究小組警告 大量攝取恐有心血管危險

由於個案年紀尚輕卻診斷出心臟衰竭，主治醫師原本認為可能是急性心肌炎發作導致，或是「心碎症候群」（broken heart syndrome）等較罕見的原因，但這兩項病因皆不符合男子過往病歷與家族病史，因此推論長期飲用大量能量飲料可能與他心臟衰竭有關。

能量飲料雖然含有各種營養素，但先前已有相關研究認為，攝取能量飲料與心血管疾病如高血壓、心律不整之間的可能關聯。也有數起飲用能量飲料後發生心臟病或心律不整的年輕個案新聞傳出，惟二者是否有直接關係，還需要進一步詳細研究才能證實。

能量飲料用於短時間內提神，但研究小組警告，若過量並大量攝取，恐有心血管危險。(圖/今健康提供)

BMJ個案報告中指出，該男子住院治療58天後出院，必須服用數種心臟科藥物，並被醫師禁止再喝能量飲料。主治醫師評估目前尚不需要心臟移植手術，但考量其腎臟衰竭的狀況，未來有可能需要腎臟移植。

BMJ個案報告研究小組表示，攝取能量飲料引發心臟衰竭的機制尚不清楚，可以確定的是能量飲料含有高咖啡因，有可能與咖啡因引起的慢性交感神經過度刺激有關。也有研究顯示能量飲料會增加血壓、心律不整、心房顫動等問題，長期下來也可能造成心臟衰竭。

研究小組強調，由於個體間的差異，導致某些人容易因攝取能量飲料而產生心血管事件，還需要更多的研究釐清因果關係。不過，對於某些「高敏感」族群而言，這類飲料可能具有潛在的心血管風險，建議針對過量攝取的心血管危險性提出明確警告。

根據美國標準，成人每日咖啡因攝取量以400毫克為限，孕婦為200毫克，12歲以上青少年為100毫克，未滿12歲之兒童不宜攝取。台灣成人咖啡因攝取建議則為300毫克。

(中時新聞網)