【愛傳媒葉毓蘭專欄】台鐵要改革，幾個問題要先釐清，如果這些問題不釐清，台鐵改革終究也會難以落實，因為台鐵的困境不只是台鐵自身，更是許多內外因素造就的結果。

在台鐵總體檢報告一出，就面對行政院不願意積極介入，將問題交由交通部，交通部再把問題交給台鐵自行處理，而導致了這次許多改善措施與邊坡改善等未能有效落實。

而且行政院在公共投資上，吝於投資於台鐵安全改善，更偏重於將動輒百千億的鉅額預算用於行銷或其他工程，這也都顯示政府對於安全欠缺重視。

此外工程發包與工程管理方面，公共工程委員會與營建署，怠惰於落實監督與改革，也造成了台鐵事件的外部原因之一。

對於運安會在調查過程中，因為欠缺行政院的重視與台鐵的配合，導致許多建議事項最後僅流於紙上文章，因此如何落實外部監督機制，也是未來臺鐵改革過程中不可迴避的問題。

此外許多關鍵安全環節也都應該加以把關，如許多防護措施、防災計畫，成本佔比相較主體工程本身價格極低，但如同打針前以酒精綿消毒一樣，所佔費用極低但沒有這動作可能極大風險。因此關鍵安全細節如何把關也都是善臺鐵的關鍵。

最後，如本次發包、監工、實際施工與安全維護等，疑點重重，但任一疑點只要內部有人出來揭露，問題就可能被解決，聯電榮譽副董宣明智也說，若檢舉人機制早建立，台鐵事故49條人命就不會喪生。

因此台鐵未來的安全制度設計，應該要提出內部揭弊者與外部防弊機制，讓問題及時發覺並有效發聲，尤其許多細節越來越專業的同時，更需要仰賴內部揭弊，如此一來更能落實臺鐵安全改革。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)