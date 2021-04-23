「蘭陵王」馮紹峰與「四小花旦」之一的趙麗穎今(23日)閃電宣布離婚，兩人2018年10月曬出結婚證，隔年生下一子。今兩人在聲明中強調，雙方是和平分開，未來會繼續一起扛起照顧孩子責任，網友則爆料，上月直擊趙麗穎還跟馮紹峰一起約會玩密室脫逃，如今才隔了一個月就簽字離婚，讓馮紹峰被網友虧「真和平分手大師」。

外型帥氣的馮紹峰過往曾跟倪妮、林允等女星傳交往，尤其他與倪妮交往3年，一度傳出好事近，卻在2015年承認分手，當時有網友用兩人姓名開玩笑，直說：「如果將來離開你我名字倒著念！」、「我也是！」倪妮接著親回：「峰紹馮，說你呢」，馮紹峰下秒開玩笑回應：「妮倪，你叫誰？」可見兩人分手並未交惡。

網友爆料馮紹峰、趙麗穎上月還一起玩密室脫逃。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

據《鳳凰網娛樂》報導，馮紹峰、趙麗穎今閃電宣布離婚，有網友挖出馮紹峰上月還找前妻一起玩密室脫逃，只是兩人當時未洩露感情出問題，網友還興奮說：「趙麗穎、馮紹峰打卡大明妖狐喔」、「可惜穎寶不方便合影」、「激動的心、顫抖的手」。

網友直擊馮紹峰、趙麗穎上月約會，但趙麗穎婉拒合影。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

如今馮紹峰、趙麗穎雙雙宣布離婚，並用一樣的文案寫下：「日子很長，過去很好，願未來更好」，決定脫離夫妻身分，但仍會共同扶養孩子，強調離婚跟流言蜚語無關，婚變後還是家人，網友虧：「他是和平精英吧，應該找他代言」、「和平不好嗎？大家都體面」、「偶像明星就這樣的，現在的流量結婚離婚感覺就像是營銷」、「就挺突然的」。

倪妮曾和馮紹峰交往3年。（圖／翻攝自倪妮V微博）

馮紹峰先前跟倪妮分手還發文互相調侃。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

(中時新聞網)