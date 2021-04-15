有「拜登最好的朋友」之稱的美國前參議員陶德（Chris Dodd）14日下午率團訪問台灣，是美國總統拜登上任後訪台首發團，引發各界高度關注。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中直言，此次訪問團來台以「非官方」手法處理，代表美國長期秉持的「美中三大公報」、「台灣關係法」、「一中政策」，並沒有改變。

李大中今日（15）接受香港媒體《中評社》訪問表示，外界都稱陶德是「拜登最好的朋友」，這個身分對陶德絕對有象徵意義，這也反映出拜登及其政府對台灣的支持。這次美方是為台灣關係法立法42周年而來，在目前美、中雙方高度競合的氛圍下，這代表在台灣關係法的規範下，美國還是會維持承諾，包括持續幫助台灣增進自我防衛的能力，美方也希望兩岸的事情能夠用和平的手段解決。

至於拜登政府以非官方手法處理次次出訪，李大中表示，自1979年至今，台美關係按照台灣關係法本就都是以非官方形勢互動，而從近期美方所有談話來看，包括國務卿布林肯、美國國務院發言人、國防部的，都一再強調美國的政策是立基於美中三大公報、台灣關係法以及六項保證下的美國一中政策，這代表美方長期架構並沒有明顯改變。

李大中指出，綜觀而言目前美國沒有改變過往基調，美國會視非和平手段改變台灣現狀，是美國在西太平洋利益的威脅，也並未要從「戰略模糊」轉變為「戰略清晰」，因為模糊對美國不僅有益處，也帶給美國更多的判斷空間，同時也能讓北京當局在做任何動作前更加審慎。

(中時新聞網)