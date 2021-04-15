疑殯葬債務糾紛，3惡煞持棒棍國道上開打攔人砸車。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

疑殯葬債務糾紛，3惡煞持棒棍國道上開打攔人砸車。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

從事殯葬業的40歲余姓男子，疑與張姓男子有債務糾紛，15日凌晨相約萬丹分駐所協商，不料失敗後雙方4車竟上演飛車追債，一路從平面道路追上88快速道路、國3北上道路，而到竹田地磅站時，張竟還夥同友人共3人持棒棍直接攔人砸車，幸最後無人受傷。

據了解，余、張協商失敗後，余隨即駕車離開，但張嫌疑不滿談判結果，馬上夥同簡姓、童姓友人分開3台車尾隨余車，余見狀不敢停車，雙方4車上演飛車追債，一路從平面道路追上88快速道路、國3北上道路近16公里。

期間，余嚇到報警處理，不料雙方最後在竹田地磅站狹路相逢，張嫌等3人在國道上攔下余車，並持棍棒、塑膠條往余車猛砸，余不敢下車還一度往後退，隨即趁隙往前開欲逃走，不料張嫌等還跑上去追打，幸最後無人受傷。

「他拿槍指著我！」余男稱，張嫌等人持槍指著他，他真的很害怕。對此，張嫌則稱，他們只是行車糾紛，也沒有拿槍，至於警方在車上起獲的棍棒，是為防身用。

警方指出，勤指中心獲報後，立即調派線上竹田分隊573、田寮分隊555巡邏車及刑事組前往處理，4部車輛10名相關人帶回竹田分隊偵辦及釐清案情，經查，張、童、簡等3嫌坦承犯行，訊後依妨害自由、妨害秩序及毀損等罪嫌送辦。

(中時 )