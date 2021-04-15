直播》丹麥全面停打AZ 指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1069)，為本國籍未滿5歲女童，長期居住印尼，今(2021)年3月21日即有咳嗽症狀，於印尼當地就醫服藥後症狀改善；3月28日與案1036(印尼籍30多歲女性)同行來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時隨同案1036後送就醫，因案1069曾於3月21日有咳嗽症狀，亦進行採檢，其中案1036檢驗COVID-19陽性，於4月1日確診，案1069則檢驗陰性，返家由家人照顧，並列為居家隔離對象。

指揮中心表示，考量案1069居家隔離前皆由案1036照顧，接觸時間長，為求慎重，4月13日由衛生單位安排至醫院進行隔離期滿採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值29，二採Ct值介於27至34，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

指揮中心指出，案1069之密切接觸者共1人，先前已匡列為案1036接觸者，故不重複匡列，4月13日採檢結果為陰性，因其為案1069確診前照顧者，將延長居家隔離期間至4月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計197,635例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含196,000例排除)，其中1,068例確診，分別為952例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,031人解除隔離、26人住院隔離中

(中時新聞網)