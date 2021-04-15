台南市畜牧業發達，全市養豬、養牛的畜牧場共計635場，畜牧糞尿中含有有機質及氮磷等，是作物肥分基礎，台南市環保局自2016年推動畜牧糞尿資源再利用，每年參與業者成長幅度約15％，迄今已有188家響應。環保署補助市府600萬元購置2輛沼液沼渣集運輸車，提供免費集運與試灌服務，每趟能載運4噸沼液沼渣，造福更多畜牧業者和農民。

環保署支持南市環保局推動畜牧糞尿資源再利用，補助600萬元購置2輛沼液沼渣集運輸車；環保局長謝世傑表示，南市小型畜牧場占整體70.9％，依照此特性，畜牧場內腹地有限，因此這次購置2輛車重共8.5噸的沼液沼渣集運輸車，可在田間小徑中靈活穿梭，易於進場載運，且油耗較低，還有節能減碳之效。

環保局15日柳營區八翁酪農區舉行贈車儀式，環保署副署長蔡鴻德親臨，並將2車鑰匙交給台南市長黃偉哲，期許更多人了解沼液沼渣施灌的優點。蔡鴻德說，台南市八翁酪農區共有53戶酪農埸，其中有46戶參加沼液沼渣再利用，全台第一名，2輛沼液沼渣集運車若不夠使用，環保署將再設法協助。

環保署副署長蔡鴻德（右六）將2車鑰匙交給台南市長黃偉哲（右五）。（張毓翎攝）

黃偉哲說，感謝環保署補助600萬元經費購置2輛沼液沼渣集運輸車，讓資源有效再利用，不造成二度污染，期盼中央與地方，官方與民間共同合作，環境愈來愈好。

謝世傑表示，截至去年底已有188家畜牧肥水再利用，處理的沼液沼渣74萬噸，省下185萬元廢水操作費用、省下580萬元施肥費用及省下1萬6610包化肥用量，藉著沼液沼渣集運輸車提供載運服務，預計今年度將可再增加30家以上之畜牧業者加入畜牧資源化行列，增加約10萬公噸施灌量。

(中時 )