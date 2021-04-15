新北市長侯友宜。（資料照）

台灣遭逢大旱，全台多個地區水情相當吃緊，相關縣市也實施限水政策，而需要大量用水的高科技產業面臨龐大壓力。媒體人韋安今(15日)在臉書透露，「由於北部有蓄水量充沛的翡翠水庫，新北市還沒受到影響，不過侯友宜早就未雨綢繆，開始抗旱佈局。」

韋安15日在臉書寫下，第一，去年整年沒颱風，侯友宜去年10月，責成水利局成立旱災災害應變小組。全面盤點新北市轄內水庫、水井、水資源回收中心及臨時供水站，針對未來可能的旱象擬定配套措施；第二，新北已規劃和準備409處臨時供水站，隨時因應未來萬一梅雨季雨量不足，而可能產生缺水，以免影響到民生和工業生產。

韋安提到，第三，在地方首長中，侯友宜在缺水可能性最小的情況下，也提前小心應對。因此他認為，侯不理政治是對的，遠離黨內紛爭、不理黨主席選舉，把所有精力都用在專心市政方面，投入和產出自然成正比。

韋安也認為，侯友宜的作為就是最好的「草根政治」，和現在流行「網紅政治」和「民粹政治」剛好成為對比。網友則是留言表示，「相比之下，行政院天天喊的超前部署就只有嘴砲而已」、「有翡翠水庫，真的不需要擔心」。

侯友宜14日在市政會議中，曾針對近日台灣中南部缺水旱象，呼籲全民一同節約用水、攜手抗旱，強調雖然目前北部供水情狀況正常，但沒有人知道旱象會持續多久，這不僅影響到民眾的日常生活，也會影響到科技產業等，且產業用水量非常大，若旱象遲未解決，經濟恐怕連帶受到嚴重衝擊，盼民眾共體時艱，一起抗旱、節約用水。

(中時新聞網)