前美國參議員陶德（Chris Dodd）與兩位前常務副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）昨(14日)起訪台。前國家安全會議副秘書長、台大政治學系兼任教授楊永明昨在廣播節目中直言，這三個人一起來台灣，絕對不是只是表達對台灣支持這麼單純，且待的時間也不短，是一個訊息，那就是「希望台灣謹慎以對兩岸緊張情勢」。

楊永明14日在廣播節目《世界一把抓》中談到，曾和阿米塔吉和史坦伯格一起開過幾次會，其實他們不只做官期間，即使沒有當官，仍經常到亞洲做一些訪問、拜會、研究、遊說，你相信他們跟陶德一起來，是跟蔡政府表達美國支持台灣民主嗎?還是來紀念《台灣關係法》生效42周年，「這理由講得出來，我也是蠻佩服，你相信嗎?又不是適逢40、50周年」。

楊永明分析，覺得某種程度其實這三人也是來台灣，建議台灣擺出兩岸對談的姿態，避免兩岸衝突，因此三人訪台絕對不是只是表達對台灣支持而已，且待的時間也不短，是一個訊息「希望台灣謹慎以對兩岸緊張情勢」，尤其近日美日將進行會談，北京又會如何反應，可能會談到「在美日安保之下重視台灣安全」。

因此楊永明說，日本就抓住這個時間點釋放核廢水，取得美國的支持，日方覺得只要美國支持就好，這可能是最嚴肅的問題，然後美國在這個時間點趕快派拜登好朋友來台，也間接表示拜登式的「戰略模糊支持台灣」，就是不表態會不會軍事介入。

(中時新聞網)