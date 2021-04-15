新竹高商女籃隊今年以跨季24連勝，奪HBL全國乙組冠軍，完成2連霸，創下隊史與新竹市最佳紀錄，市長林智堅15日特別與冠軍女孩會面，分享奪冠心情與榮譽，同時互贈簽名球與運動外套，並期許明年完成3連霸。

林智堅表示，市府培訓基層籃球運動不遺餘力，未來更將持續投入資源支持竹商籃球培訓選手、充實設施，近年新竹市籃球屢創佳績，光復高中男籃獲HBL也剛拿下甲組季軍，震撼籃壇。

今年挑戰衛冕的新竹高商女籃，在乙組決賽再次碰上去年勁敵能仁家商，期間雖一度落後，但最後66：62仍驚險奪勝，以全勝戰績奪下后冠。

林智堅指出，本月初HBL乙組女籃決賽時，市府正在舉辦2021新竹市兒童藝術節活動，很抱歉沒能到現場選手們大家加油，不過，竹商女籃能以24連勝勇奪后冠，讓他非常與有榮焉。

新竹高商教練陳姿汶表示，她帶著竹商女籃南征北討，能去的地方都去，像是嘉義、高雄、台北、苗栗，就是希望讓孩子有更多磨練的機會，這一路真的很感謝孩子、家長都全心為球隊，校方也將孩子課業照顧得很好，加上市府給予很多資源，冠軍得來真的不易。

隊長蔣宛儒說，其實一開始沒有很大意願進入球隊，過程也遇到瓶頸，但與教練聊過後，就讓她覺得要好好投入，這3年來跌跌撞撞，也有許多人不看好竹商女籃，但大家堅持團隊精神、互相提醒鼓舞，讓她覺得很棒。

教育處代理處長沈靜濤表示，新竹市近幾年的籃球項目有極大斬獲，2018年光復高中首次進軍HBL、奪下殿軍，2020年新竹高商女籃在HBL乙組奪冠。

今年光復高中和新竹高商更上一層樓，分別拿下季軍與完成2連霸，顯示新竹市積極布局「在地球員培訓」與高強度「移地訓練」，已讓竹、苗籃球運動燃起希望的火種，讓球員未來能安心留在新竹一展長才，市府與校方的合作也成為新竹市球隊持續維持戰力的主要核心。

教育處指出，林智堅市長上任後相當重視體育扎根工作，積極培訓基層選手及社會體育的績優選手，投入近7354萬元於各項選手培訓工作，包含訓練、餐食營養、課業輔導及比賽獎金等，從訓練、生活、學業到獎勵，將選手照顧妥當，另投入逾1.35億元，完成23所學校、29項操場與球場整建工程。

此外，配合教育部體育署計畫，市府投入400萬元在竹市8間國小、7間國中及5間高中廣布籃球項目訓練站，同樣挹注教練費、營養餐食及課業輔導等費用，積極培育國小、國中、高中在地籃球種子。

(中時 )