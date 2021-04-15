電影《跟著奈良美智去旅行》中，鏡頭除了陪伴在奈良美智身邊，一邊聽著搖滾樂，一邊安靜地獨自創作，更詳實紀錄了奈良美智從個人，走向集體創作的心路歷程。粉絲將在本片中看到奈良美智與以藝術家豐嶋秀樹為首，設計作品範圍廣及食、衣、住等各個領域，被譽為日本設計產業第一把交椅的創意團隊graf之間，雙方從發想、設計、製作，到一起走遍各地尋找材料，最後終於踏上全球巡迴的過程，以及堅持到底的職人態度。

對於這種創作形式的轉變，奈良美智也在電影中吐露心聲：「現在跟以前不同，我不再畫憤世嫉俗的小孩，他們還是很孤僻，但不會稍縱即逝。現在的畫更深入，但這並不代表藝術層次提高，而是因為我學到與人互動。我不曉得這對我的作品是好是壞，確定的是，我能畫出我以前無法畫出的東西。」上月（3月）奈良美智親赴台灣為特展做準備，除了表達對疫情期間台灣全民積極防疫態度的肯定，也笑稱自己竟在隔離最後一天睡過頭了！奈良美智說：「或許我很有宅在家的潛力，因為完全沒有壓力，心裡還想著要是還有一天該多好！」

此次奈良美智來台展出的作品中，一幅刻在木頭上的展品「凱蒂」，正是《跟著奈良美智去旅行》中，奈良美智與豐嶋秀樹等人，於2006年在曼谷四處搜尋木材，並借宿在當地友人家時所創作的作品，而凱蒂正是奈良美智當時在曼谷的口譯員。此外，片中也可看見奈良美智選擇回到家鄉弘前市，打造一個地圖上不存在的城市：夢想城鎮「A to Z」，然後最後在展期結束，毫無保留地用營火一把燒掉，為這個確實存在過的城市畫下完美句點。對於這個計畫，奈良美智也在片中表示：「我們蓋26間小屋，每間都不同，最後會像升營火一樣一把火燒掉，然後…退休！我想做一件值得退休的事！」這讓跟在一旁記錄這些片刻的導演坂部康二表示深受感動：「我被奈良美智和graf團隊聯手打造的房間和小屋深深吸引。我比誰都更清楚眼前這些傑作，是在創意團隊graf每天熬夜到半夜一點一滴打造出來的。所以這也更加讓我渴望紀錄下這一切到底有多酷，我覺得這就是我的使命！」《跟著奈良美智去旅行 經典重映》4月16日在台上映。

(中時 )