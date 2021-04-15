高雄1名41歲許姓輕熟女日前焦急跑到三民二分局覺民所報案，指稱將車停在路邊停車格，豈料在事後準備取車時發現車子不見，情急下，只好上網找尋周邊最近警察機關求助。警方透過「電眼」追查，沒料竟是一場烏龍。

備勤警員陳儒頡獲悉民眾許小姐情急報稱汽車遭竊，當下除冷靜安撫該民，積極利用智慧警政之電眼監錄，進一步有系統地掌握當天該車就近時間之行車軌跡，查得最後一筆行車方向位在本轄九如一路東向西，研判汽車停放處即在許女自述位置周遭，遂偕同線上巡邏巡佐熊端偉、林家佑沿線按圖索驥、仔細搜尋。

最終成功於九如一路與陽明路口路邊停車格尋獲該車，許小姐在警方引導下，見自身停放之TOYOTA自小客車好端端地停在路邊停車處，鬆了一口氣，轉而破涕為笑，回想可能因路況不熟，在做完彩繪美甲後迷失了方向，忘記自己停車之正確位置。對此，因自身迷糊粗心而造成警方困擾而深感歉意，另感恩激賞警方積極為民的服務精神，最後更開心地與警方喜孜孜合影。

警方表示，所謂「為善最樂」，助人的成就與伴隨之感，在在使人感到歡欣及圓滿，而警察為民服務的熱切精神，十足的詮釋行善助人的真諦，勤務中警方藉者一股熱血衝勁與設身為民的同理心，極力協助遭逢困境民眾，實實在在地傳遞出溫馨與暖心，亦同時建立警察親民愛民的良好形象。

(中時 )