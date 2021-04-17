北市1名29歲的女子氣憤前往警局報案，表示上月在IG上，接獲自稱剛從美國回來的男子邀約，對方稱因無聊，想找人陪他在台北走一走，女方強調，原本說好「純陪遊不能碰我」，但最後仍在飯店房間遭對方硬上，男方原本說好改給4300元美金當補償，但最後卻無故失聯，她氣不過於是向警方提出性侵告訴。

被害人報案表示，上月初對方透過IG向她搭訕，表示剛從美國回來，想找她伴遊，3月10日雙方約在萬華某星級飯店大廳碰面。

女子說見面後，她數度強調「你不能碰我」、「只有吃飯、陪遊」，對方都答應，還拿出護照取信她，後來準備出發時，男方卻說想「沖個澡」，順便請她上去房間坐坐。

但女子跟上去後，對方洗完澡只披著浴巾出來，接著就強行與她發生性關係，事後她責怪對方，男子卻表示提供4300元美金（約新台幣12萬元）做為補償，還作勢透過手機轉帳、匯款，女子在安撫下才離開。

但第2天女方發現沒收到錢，又透過IG詢問時，對方還表示國外匯款會有時差，要求再等幾天，但後來便人間蒸發，IG也關閉、失聯。

女子後來發現被「騙炮」，怒而前往警局提告性侵，還表示這種人手段惡劣，希望警察將他繩之以法，以免有更多人被騙，萬華警方已根據女子提供的資料，向飯店循線追查中。

(中時 )