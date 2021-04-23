台灣產物保險公司、台北市體育局與北市大學敲定產官學三方合作，22日宣布組成「台北台產鬥犬女子壘球隊」，由台產贊助北市大女壘隊150萬，北市體育局也同額贊助，除了支持女壘運動，也盼提升北市壘球風氣，藉此提升運動形象並創造城市行銷。

北市大校長戴遐齡表示，非常感謝民間形象良好且熱心幫助基層體育發展的企業支持台北市立大學女壘隊，也很高興地方政府的大力支持，結合政府資源與企業金援的支持，猶如增加一對翅膀補強球隊戰力，同時也可行銷城市觀光。更期盼學生球員能獲得企業的肯定，在畢業後獲得贊助企業的就業機會，達到建教合作的目的。

北市大女壘隊去年戰績為9勝23敗為年度第4，隊史最佳成績為2019年的第3名，今年有韓籍洋將李受珉的加入，配合陣中本土主力球員黃郁淇及吳亭葳，全隊戰力整合狀況不錯，拚於24日女壘企業聯賽開幕賽搏得頭彩，問鼎冠軍，而今年在每場主場賽事均有精心安排造勢活動，希望能吸引民眾踴躍進場看球，為地主北市大加油打氣。

台灣產物保險公司近年來積極投入台灣本土的體育發展，副董事長宋道平認為台灣的女壘項目在國際賽是有競爭力的，他認為北市大近年來在戴遐齡的帶領下有非常出色的成績，球員在比賽中面對強大的對手始終秉持不屈不撓的精神，不放棄每場比賽，他相當肯定球員在比賽中展現無比的毅力與求勝決心，期望未來能揚名國際替學校及國家爭取佳績。

北市體育局專委陳良輝也在致詞中感謝企業台灣產物保險的大力支持，希望藉由透過這次產官學的合作能達到三贏的局面，使女壘運動更蓬勃發展。北市大女壘隊總教練李金為也相當肯定及感謝校方及企業還有政府的聯手促成此次合作計畫，使得球員在出賽時更無後顧之憂、全力拚得佳績為校爭光。

(中時 )