南投縣程式競速解題競賽，百人同場競技。（廖志晃攝）

南投縣政府配合前瞻基礎建設，爭取教育部經費2.5億元，實施「國民中小學校園數位建設計畫」，全縣169校配發Micro：bit開發板，融入程式設計課程；為驗收科技教育成果，15日舉辦micro：bit競速解題競賽，共有81隊、100人同場競技。

micro：bit競速解題競賽，由學生先在電腦上編寫好程式，再輸入Micro Bit開發板中印證，開發板可以讓冷冰冰的電腦程式，變成可看見、可觸摸的作品，透過開發板與程式的軟硬體結合，學生配合各種感測器的運用，也能設計出與環境互動的工具，培養運算思維與邏輯推理能力。

南投縣前瞻基礎建設─國民中小學校園數位建設計畫，從2017至2020年為期4年，總經費超過2.5億元，完成校園骨幹光纖化、網路水平布線、班班無線網路，各校對外網路頻寬達300Mbps以上，並建置3-9年級班級成為智慧教室，累計建置智慧教室1343間，所有教室都使用電腦，且具備資訊整合控制器功能，並在縣網中心採購1200台行動載具供借用，充分利用前瞻網路帶來的便利性，希望能讓每個孩子都能使用電腦學習、上線練習，透過資訊與科技教育，有效減少城鄉差距。

縣府教育處表示，科技領域學習除透過學校課程實施，縣內科技教育總體計畫也規畫4個自造教育與科技中心，協助各校推廣，透過輔導與科技活動辦理，讓南投縣的中小學生，在生活科技或資訊科技的推動，都有亮眼的表現。

109學年度全國國民中學生活科技創作競賽，埔里國中獲得全國第3名；鯉魚國小獲IEYI世界少年發明展，及台灣選拔賽金牌，證實科技教育已見成效。

(中時 )