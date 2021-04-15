日本首相菅義偉將赴美國與總統拜登會面，外媒曝光雙方可能討論基礎建設計畫合作與印太地區經濟鏈等議題，盼透過建構新的經濟鏈與大陸主導的一帶一路相抗衡，全面圍堵大陸擴張。

根據CNBC報導，此次兩國領導人會談，大陸問題將是討論重點，金融風險顧問公司Control Risks分析家Jonathan Wood指出，建立美國同盟並與大陸競爭是拜登外交政策的核心，而日本在中間扮演重要角色。

拜登有意拉攏日本打造新的印太經濟鏈對抗一帶一路，政治風險諮詢公司歐亞集團分析家Neil Thomas表示，「對該區域提出更多誘因是對抗大陸最好的方式，另外，非正式的戰略聯盟與澳洲、印度等國聯手，同樣是對抗大陸的一種選項。」

報導指出，日本在主要安全夥伴美國與最大經濟夥伴大陸間的界線相當關鍵，這也是美國積極與日本接觸的原因，除了這周雙方領導人將會面外，美國國務卿Antony Blinken與國防部長Llyod Austin上周已率先訪問日本，往來相當密切。

除了經濟鏈議題外，氣候變遷、新冠肺炎疫情及台灣海峽的穩定都在美日峰會的討論範圍內，引起外界極大關注。

(中時新聞網)