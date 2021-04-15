線上工作搜尋公司Adzuna周四表示，英國線上就業廣告在上周重返疫情前水準，主要是酒館和餐廳準備部分恢復營業，正在增加員工的招聘。

Adzuna指出，整體線上就業廣告成長在4月8日比前一周增加了3個百分點，已經100%回復到2020年2月的水準。

創辦人Hunter表示，我們還沒有真正回到正常水準，但是真的出現了回溫的跡象；但是在政府就業補貼計畫到期之後，仍有很大的未知數。

上周招待業和餐飲工作廣告的成長增加了10個百分點，來到2020年2月水準的58%；主因為餐廳、咖啡店和酒館準備為戶外客戶的重啟，正大舉招才。

隨著非必要商店也在本周4月12日開始重啟，零售業的招聘廣告也在增加。

在新冠封鎖衝擊下，英國的勞動力市場正接受政府的休假補貼計畫所支撐，該計畫亦為政府最昂貴的新冠援助計畫，該計畫並且預計將在九月底到期。

英國的失業率目前為5%，遠低於預期，但預計將在接下來幾個月開始上升。

(時報資訊)