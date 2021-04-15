台北市知名的「臺安醫院」疑似長期詐領勞保局勞工特殊體檢補助，上週遭到檢調搜索，院長黃暉庭等人被約談後交保；台北地檢署進一步查出，中研院前科長張惠玲也涉入本案，涉嫌向共犯之一紘瑞公司負責人游珮瑜收賄數十萬元，今傳喚張女、游女及另名共犯沈新慰到案，檢察官訊後對3人聲押禁見，其中，張已被法院裁押，游女則以200萬元交保並限制出境。

檢調懷疑，黃暉庭2011年起指示員工陸續將該院「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，外包給紘瑞及紘昇公司，明知臺安診所只能辦理勞工一般體格及健康檢查，竟於2013至2018年間與紘瑞等公司合作，以臺安診所作為體檢業務補檢場地，安排多家企業勞工至診所實施巡迴體檢補檢，詐領特殊體檢費用補助款共約122萬元。

檢調8日兵分3路發動搜索，約談黃暉庭、臺安101診所負責人、主管等人到案，檢察官複訊後，9日凌晨諭令黃80萬元交保，其餘被告也以20萬元至60萬元不等金額交保。

檢察官根據黃等人的供詞及相關證物，進一步查出張惠玲涉嫌向游珮瑜收賄數十萬元，協助游女取得中研院團體健檢合約，今傳喚張女、游女及沈新慰3人到案，訊後依貪汙等罪聲押禁見，北院裁准羈押張女，另裁定游女200萬元交保並限制出境、出海。

(中時 )