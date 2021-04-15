英國戶戶送示警 成長動能因經濟重啟流失 22:552021/04/15 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國美食外送平台戶戶送（Deliveroo）15日示警，隨著經濟重啟，該公司可能會流失成長動能，全年財測轉趨保守，早盤股價應聲下挫近2％。戶戶送指出，今年第1季訂單額與去年同期相比，增加1倍以上來到7,100萬英鎊，總交易額攀升130％達16.5億英鎊。 陸、星國業務動能跨大步 馬光Q1獲利創六年同期新高 陸港觀盤－預期A股波動將會加劇 (工商 ) #戶戶送 #英國 #經濟重啟 #示警 #流失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一帶一路印尼指標／雅萬高鐵引中資 民眾家園變動面對不確定未來 11:472021/04/15 國際 《國際經濟》餐廳酒館重啟 英國線上就業廣告增 17:392021/04/15 財經 《金融》類股輪動 國泰世華：抓緊景氣循環股投資機會 10:512021/04/15 財經 《國際經濟》日本央行警示 經濟成長將被新冠病毒扯後腿 12:332021/04/15 財經 IMF下修東南亞經濟成長預測 04:102021/04/15 全球財經 蘇貞昌接見陶德訪團 盼重啟TIFA談判與簽署BTA 18:072021/04/15 政治 尹汝貞角逐奧斯卡 兒憂反亞裔襲擊 04:102021/04/15 國際大事 感恩孝親看過來，北市觀光飯店母親節住房專案懶人包 08:592021/04/15 旅遊 社評／大陸自主供應鏈 台商可以幫忙 04:102021/04/15 焦點新聞 淨流入金額強壓陸股基金 美股基金 重回資金懷抱 04:102021/04/15 全球財經 影迷快看 台灣之星攜手ez訂月租49元起每月電影票折400 17:302021/04/15 科技 財經熱門新聞 信用卡與財管兩金雞 「花旗風暴」引爆國銀角力 - 財經 花旗撤出台灣消金市場 花旗台灣：尚無確定時間表 - 財經 CDC：美國5,800人打了疫苗仍染疫 - 財經 - 工商 震撼彈！台灣花旗銀將割消金業務 銀行局緊盯兩件事 - 財經 菜市場名的福利！王品請吃龍蝦 怡君雅婷出運了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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