英國美食外送平台戶戶送（Deliveroo）15日示警，隨著經濟重啟，該公司可能會流失成長動能，全年財測轉趨保守，早盤股價應聲下挫近2％。戶戶送指出，今年第1季訂單額與去年同期相比，增加1倍以上來到7,100萬英鎊，總交易額攀升130％達16.5億英鎊。

陸、星國業務動能跨大步 馬光Q1獲利創六年同期新高
陸港觀盤－預期A股波動將會加劇

(工商 )

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