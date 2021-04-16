隨著第四波新冠病毒擴散，據悉，日本將於16日，擴大實施稍寬鬆版的疫情緊急狀態至10大地區。同時，不到百日就要復賽的東京奧運會，屆時還能不能如期舉辦，目前也頗令外界存疑。

相當於新冠疫情總指揮的日本經濟再生擔當大臣西村康稔(Yasutoshi Nishimura)表示，中央政府正在考慮將愛知，神奈川，埼玉與千葉，這四個地區加入添加稍寬鬆緊急狀態中。若屆時屬實，日本將有包括東京，大阪等共10個區域，會有較嚴格的社交規定。

預計，16日下午日本政府將會有正式公告。同時，日本權威醫療專家也承認，日本新冠疫情已進入第四波。

在新冠新變種病毒株高傳染性危害下，15日大阪每日新確診數又創新紀錄為1208例。同時，東京也增至729位，為2月初以來最高數量，當時，日本大部分地區都是在緊急狀態中。

15日，日本一位執政黨高官也指出，若新冠疫情真變得一發不可收拾，取消東奧復賽還是在目前選項之一。

據悉，小規模聖火傳遞工作正在進行，海外觀眾已經不能參加這場國際盛會，至於日本國內民眾，屆時也有可能會不得其門而入。

這個稍為寬鬆的疫情緊急狀態，允許地方政府控管居酒屋與餐廳營業時間，並得以對違規者罰鍰。而在2020年初，新冠病毒爆發迄今，日本已兩次正式進入完全緊急狀態中。

(時報資訊)