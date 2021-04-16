據現代婦女基金會調查發現，9成的職場性暴力女姓被害人，會因為受到旁人眼光、公司態度與行為人的權勢等因素影響，而選擇不採取正式管道處理，現代婦女基金會董事王如玄表示，社會輿論經常檢視受害者的外貌或言行，好像受害者才是做錯的一方，這樣的檢視與指責，恐成為壓迫被害者的幫凶。

調查顯示，有82％的受害者曾試著說出自己的性創傷遭遇，卻經常面對周遭親友的否認、淡化、逃避或指責，如有網路言論可能指出「穿這麼短」、「一定是為了錢」、「想紅」等語，王如玄認為，這可能使被被害人陷入更深的困境而加劇傷害。

現代婦女基金會表示，如高雄某國小體操教練長年性侵選手案，被害者因為擔心說出口後會遭責罰，在有口難言、逃無可逃的狀況，受害者帶著創傷長大，但當有勇氣揭露惡行時，卻可能因為追訴期已過或蒐證不易，無法讓加害人獲得應有的懲罰，

王如玄說，若身邊的社會支持足夠，被害者較可能對外求助，且復原速度也會加快，社會支持是最強大的保護因子。

現代婦女基金會今天邀請藝人安心亞、吳烈熙擔任倡議大使，呼籲民眾捐款支持「展心復原計畫」性侵被害者服務經費，為建構更安心的社會努力，陪伴受害者一起展開復原心旅程。捐款可洽現代婦女基金會官網。

(中時 )