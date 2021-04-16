美債息回落，15日晚美股道指和標指再創新高，納指漲幅有1.3％。大陸16日公布的首季GDP增長18.3％創紀錄新高，港股15日吐百點後，16日午後一度重上兩萬九關，但收市得而復失。

香港信報報導，恒指16日高開34點報28,827，上午曾漲108點報28,901，大陸10時公布多項經濟數據，第一季GDP按年增長18.3％，略低過預期。大市隨即掉頭向下，恒指曾跌82點，見28,711點全日低。

午後中午突見買盤湧現，恒指曾飆漲286點，見29,079點全日高，亦為一周高位，逼近上方50天線（約29,196）。尾市漲幅收窄，恒指收報28,969點，漲176點，漲幅為0.6％，二萬九得而復失。

大市全日成交額為1,431.73億港元。國企指數報11,027，漲121點，漲幅為1.12％。科指造好，收漲89點，漲幅為1.1％，報8,232。

個股方面，騰訊漲1.9％報632港元，成交額居首達129.91億港元。吉利純電動合資品牌新車登場，股價急漲7.1％，為表現最好藍籌。新地跌1.5％，為表現最差藍籌。

(工商 )