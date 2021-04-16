指紋辨識IC設計公司神盾(6462)於2021年4月16日董事會通過，以盤後鉅額交易方式處分敦泰電子股份有限公司普通股股票，並授權董事長於適當時機進行處分交易，每單位價格為交易日前一天收盤價上下10％與投資人議定之。

神盾公司原與敦泰合作共同開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合(FTDDI)技術，於2020年5月經董事會決議投資並持有敦泰33,966,575股，占該公司16.14％之股權。惟由於面板技術與市場變化快速，致原合作計畫未能符合市場需求，因此經董事會通過，終止與敦泰之合作關係並預計出售全數股權。神盾將善加利用該處分利益，投入下一波新產品開發與市場商機。

神盾公司致力於指紋辨識IC設計研發，於智慧型手機應用上，不論是電容式或屏下指紋辨識，產品及客戶都已遍及全球，為全球指紋辨識出貨量第二大供應商。同時，神盾也積極展開產官學研的合作，朝AI領域發展。

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