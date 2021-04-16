在國際鋼價火熱和5月內銷盤價大漲的激勵下，中鋼股價呈現上揚，今（16日）股價盤中衝上每股35.75元，最終收在35.15，創下近十年來新高；有分析師看好中鋼股價將受惠美國基建計畫和大陸的碳中和轉型，進而股價還有上漲的空間，另外還透露6大傳產龍頭有望複製中鋼成功模式。

受到國際鋼價大漲、5月內銷盤價全面大漲的激勵下，中鋼股價今日開盤小幅上漲，尾盤收在35.15元，自4月以來漲幅高達約40%；中鋼5月內銷盤價續漲，自去年七月以來，連11個月上揚，平均漲幅8.1%。

分析師謝明哲在《錢線百分百》節目中指出，以中鋼目前的股價來看，應該還會有更高的價格；隨著美國基礎建設計畫對鋼材需求大幅提高，以及大陸推動碳中和轉型，鋼鐵供給預期呈現下降，因此在需求上升和供給下滑情況，鋼鐵價格還會再向上走高。

分析師謝明哲表示中鋼的成功模式，「其一為其傳統產業，其二為降低在原物料使用的成本或是有一個新的發展方向」，提到6間傳產龍頭，有望能複製中鋼的成功模式。

謝明哲分析指出，塑化龍頭台塑集團同樣作為用電大戶，其在廠區建置太陽能和風力發電，以支援其電力發展，股價若不跌破上升趨勢線，還有可能呈現續強；輪胎龍頭大廠正新輪胎計畫透過工廠自動化，降低其人力成本約60%，若15日48.5低點有守，有望持續上揚。

另外，線纜龍頭廠華新與大陸廠合作，赴印尼投資設立鎳生鐵廠，確保原物料的來源不呈現匱乏，另外也與東元針對智慧電網合作，目前呈現頭肩底型，若站穩20.55也有望走揚；而水泥大廠台泥集團的部份，其投入綠能產業，興建漁電共生案場，且跨足廢棄物處理領域，若不跌破3月22日高點46.9則有望呈現續強。

謝明哲進一步分析，造紙大廠華紙欲成立新部門，轉型為特殊材料公司，不跌破4月14日低點17.95的話，可以從中找買點；此外還提到中租控股的中租-KY目前啟動數位轉型，同時也是台灣最大太陽能電廠的持有者，擁有逾2000座，目前呈向上軌道震盪，可以從中做操作。

今日台塑股價收在每股109元，漲幅為0.93%；華新收在每股22.25元，漲幅為5.01%；正新收在每股51.7元，漲幅為0.98%；台泥收在每股49元，漲幅為2.30%；華紙收在每股21.05元，漲幅為4.73%；中租-KY收在每股210元，漲幅為0.24%。

(中時新聞網)