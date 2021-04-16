零售業巨頭沃爾瑪董事長兼執行長約翰·富納（John Furner）今天宣布，計劃投資通用汽車的「Cruise」自動駕駛汽車公司。富納表示，此舉將「幫助我們致力於開發快速、低成本和可擴展的最後一英里交付生態系統。」

沃爾瑪的這項投資使Cruise的最新一輪融資總額達到了27.5億美元，儘管通用汽車公司和Cruise都沒有提供每個公司對整體貢獻的具體數字。該子公司的其他投資者包括通用汽車本身、微軟、本田汽車和機構投資者。在其他項目中，Cruise計劃在未來兩年內在杜拜推出「自動駕駛」出租車。

Cruise和沃爾瑪去年11月開始在亞利桑那州的斯科茨代爾測試自動駕駛送貨車。當時，沃爾瑪表示之所以選擇Cruise，是因為該公司可以幫助零售商實現2040年的零排放目標，並把通用汽車的子公司描述為「唯一一家擁有100輛全電動汽車的無人駕駛汽車公司，百分之百的再生能源。」

在今天的新聞稿中沃爾瑪表示：「測試已經進行了大約5個月……，它對Cruise的差異化服務模型，獨特的技術和無與倫比的無人駕駛測試印象深刻。」

沃爾瑪雖然強調了Cruise投資的環保性，但提及「低成本」的最後一英里送貨卻表明，它正在尋求節省送貨司機費用的方式，就像多家連鎖餐廳目前正在研究機器人送貨車輛一樣。達美樂披薩正在 嘗試Nuro的R2機器人，直接將比薩餅帶給客人，而墨西哥捲餅連鎖店Chipotle Mexican Grill也直接投資了Nuro。

(中時新聞網)