長榮航空繼今年年初獲得澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com「全球前二十防疫最佳航空公司」之譽，再獲世界觀光旅遊委員會WTTC（World Travel ＆ Tourism Council）安全旅遊戳記認證。16日台北市政府舉辦授證典禮，市長柯文哲頒發證書，長榮航空發言人陳耀銘代表領證，象徵長榮航空成為國際安全旅遊接待服務鏈的一員。

長榮航空表示，全球疫苗開打後，各國邊境將逐漸解封，WTTC是全球觀光旅遊的指標性組織，特別創立安全旅遊戳記計畫（Safe Travels Stamp，目前全世界包含台北市已有超過250個城市加入。北市觀光傳播局2月開始推動MICE安全旅遊接待服務鏈，輔導國內業者取得認證，長榮航空第一時間就加入申請。

柯文哲表示，MICE安全接待服務鏈涵蓋核心會展產業及次核心周邊產業，包含會展中心與會展及活動籌辦業、觀光旅館、來台北市獎勵旅遊及探險觀光的旅行社、購物場所、景點、租車、航空公司及機場等，提升國際會展旅客前來台北意願以及振興會展周邊經濟。

長榮航空表示，努力為後疫情時代恢復昔日航空業榮景，預料航空市場恢復的順序是商務旅行、探親求學、觀光旅遊，因此MICE產業的振興是當前的要務之一；此次與台北市眾多防疫有成的MICE產業業者取得WTTC國際認證，有助於吸引國際MICE活動來台北舉辦，共同為台灣觀光旅遊業者取得商機。

(旺報 )